Заработал на 9 квартир: полковник НПУ продавал данные коллекторам

В Киеве полковник полиции, вышедший на пенсию, вместе с сообщниками предоставлял конфиденциальную информацию коллекторам, сети банковских учреждений и частным предприятиям, сообщает пресс-служба Нацполиции.

Владея профессиональными навыками в сфере компьютерных технологий и программного обеспечения, 47-летний мужчина получал доступ к закрытой информации, привлекая специалистов из числа нынешних сотрудников полиции.

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За полученные незаконно деньги полковник купил себе девять квартир, которые сдавал в аренду.

Клиентов интересовали разные ведомости: данные на людей при приеме на работу, адреса фактического проживания кредиторов или должников, персональные данные и пр.

Для прикрытия незаконной деятельности организатор группы открыл фиктивное частное предприятие в сфере предоставления телекоммуникационных услуг. Его бывший подчиненный, действующий сотрудник полиции, кроме предоставления данных, обустроил в своем доме "дежурную часть", откуда клиенты в телефонном режиме получали нужную информацию.

18 февраля полиция провела обыски в департаменте энергетики, энергосбережения и внедрения инновационных технологий Николаевского городского совета.