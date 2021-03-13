В Николаеве чиновник пытался скрыться от полиции, а потом предложил взятку – глава ОГА

Чиновник Николаевской облгосадминистрации Игорь Бурда на автомобиле пытался скрыться от сотрудников полиции, а затем предложил им взятку. Об этом сообщил глава Николаевской ОГА Виталий Ким со ссылкой на полицию.

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Он напомнил, что Бурда был кандидатом от Слуги народа в депутаты горсовета. Сейчас он является главным специалистом управления капитального строительства Николаевской ОГА. Кроме того, согласно фото с места происшествия местного издания Новости-N, у Бурды при себе была визитка помощника народного депутата. По данным СМИ, ранее Бурда был помощником нардепа от Слуги народа Игоря Копытина. Сейчас депутат говорит, что Бурда не является его помощником.

"Пытаться убежать от полиции, создавая аварийную ситуацию и подвергая опасности других людей, — недопустимо! А для госслужащего — вдвое больше недопустимо! О "порешать" вообще советую всем просто забыть и не искушать судьбу", — написал глава ОГА в Facebook.

Он отметил, что ждет от Бурды заявление об увольнении.

По данным Новости N, Бурда находился за рулем внедорожника Range Rover. Погоня за ним продолжалась более 10 минут, в ней участвовали несколько автомобилей полиции. Во время погони чиновник неоднократно нарушал правила дорожного движения, в частности проезжал на красный сигнал светофоров, сообщает издание.

По данным журналистов, он якобы признался полицейским, что употреблял алкоголь, однако от предложения пройти медицинское либо на месте, либо в нарколаборатории отказался.

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Вадим Ребрина

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