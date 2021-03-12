Арахамия припарковал автомобиль на пешеходном переходе. Полиция выписала штраф: фото

Сегодня, 12 марта, народный депутат, глава фракции партии Слуга народа Давид Арахамия нарушил правила дорожного движения. Патрульная полиция выписала ему штраф на 510 грн. Об этом сообщил в Facebook первый замначальника департамента патрульной полиции Нацполиции Алексей Билошицкий.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Сегодня в медиа распространялось сообщение о нарушении ПДД, совершенное Давидом Арахамия, с намеком на непривлечение к ответственности якобы в связи с его статусом. Однако, патрульные полицейские отреагировали на это нарушение – господина Арахамия привлекли к ответственности в соответствии с требованиями действующего законодательства", – написал Билошицкий.

Он опубликовал фотокопию постановления о нарушении ПДД и отметил, что Арахамия оплатил штраф на месте – с помощью электронного терминала.

В административном постановлении говорится, что Арахамия остановился на регулируемом светофором пешеходном переходе в Киеве на ул. Лютеранской 26/17, чем нарушил правила.

Читайте также: Зеленский подписал закон о повышении штрафов за нарушение ПДД

Наталия Медведева

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.