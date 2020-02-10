В Николаевской ОГА прошли обыски по делу Днепро-Бугского лимана

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Офис генпрокурора совместно с Нацполицией и СБУ провели обыски в помещении Николаевской облгосадминистрации в рамках расследования уголовного производства по факту незаконного завладения земельным участком водного фонда площадью 157 га, который относится к акватории Днепро-Бугского лимана. Об этом сообщает пресс-служба генпрокурора.

Отмечается, что кассационная судебная инстанция по иску прокуратуры установила, что "должностные лица Николаевской ОГА в 2015 году, приняв спорное распоряжение о водных объектах общегосударственного значения, вышли за пределы своих полномочий", и признала недействительным соответствующий договор аренды.

Правоохранители напоминают, что распоряжение подобными земельными участками – в исключительной компетенции Кабинета министров.

Сообщается, что следственные действия были проведены для выявления и фиксации сведений об обстоятельствах совершения уголовного преступления.

28 декабря 2019 года в департаменте ЖКХ Николаевского горсовета провели обыски , касающиеся работы департамента с подрядными организациями в 2017-2018 годах.

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