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23 обыска: в Луганской области расследуют подкуп на выборах

23 обыска: в Луганской области расследуют подкуп на выборах - Фото
Фото: Елизавета Сергиенко/пресс-центр НБУ
21.01.2020, 11:06

Следствие считает, что избирателям давали по 100 грн за голос в поддержку кандидата в нардепы

23 обыска провела полиция в Луганской области в рамках уголовного производства о подкупе избирателей во время выборов в Верховную Раду летом 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Обыски прошли у лиц, которых подозревают в распространении и передаче денег избирателям за голосование за одного из кандидатов в нардепы.

Следствие считает, что лица, приближенные к кандидату, в качестве региональных представителей благотворительной организации передавали денежные средства распространителям. Те, в свою очередь, непосредственно подкупали избирателей, передавая им около 100 грн за голос.

Во время обысков изъяты черновые записи, списки якобы причастных к преступной схеме, агитационная литература и компьютерная техника.

В данный момент назначено проведение экспертиз. Решается вопрос о наличии признаков организованной преступной группы.

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полиция выборы обыск подкуп офис генерального прокурора
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