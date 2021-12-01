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В ноябре пресекли 50 атак хакеров на украинскую власть – инфографика СБУ

Цей матеріал також доступний українською
01.12.2021, 17:22
В ноябре пресекли 50 атак хакеров на украинскую власть – инфографика СБУ - Фото
Иллюстративное фото: EPA-EFE/SASCHA STEINBACH

Специалисты по кибербезопасности в ноябре 2021 года выявили и нейтрализовали 53 кибератаки на информсистемы украинских органов власти. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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По данным спецслужбы, всего в этом месяце обнаружили 31 000 критичных ситуаций, результатом которых могли стать атаки хакеров.

Злоумышленники пытались соединиться с командно-контрольными серверами, осуществляли атаки на веб-приложения, пытались повредить программное обеспечение.

В СБУ добавили, что оперативно предотвращают угрозы в киберпространстве, поскольку аналитики мониторят ситуацию в режиме реального времени.

В инфографике правоохранители показали киберугрозы, которые удалось предотвратить.

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  • В ноябре 2021 года киберспециалисты СБУ разоблачили хакеров, которые дистанционно взламывали смартфоны и незаконно собирали данные об их владельцах.
  • Летом хакеры взломали данные Министерства иностранных дел Литвы – есть сведения об утечке информации под грифом "секретно", которая может нанести ущерб союзникам страны. 
  • 8 июня стало известно, что польские министры, а также ряд депутатов Польши подверглись кибератаке, которая, предположительно, была организована с территории России.

Читайте также: "Месть за санкции и защита Лукашенко". Российские хакеры атаковали Германию – BILD 

Яна Катасонова
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сбу кибербезопасность хакеры кибератака
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