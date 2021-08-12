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Хакеры взломали МИД Литвы. Секретную информацию о союзниках могли украсть – Науседа

Цей матеріал також доступний українською
12.08.2021, 15:52
Хакеры взломали МИД Литвы. Секретную информацию о союзниках могли украсть – Науседа - Фото
Гитанас Науседа (Фото: Robertas Dackus/пресс-служба президента Литвы)

Хакеры взломали данные Министерства иностранных дел Литвы – есть сведения об утечке информации под грифом "секретно", которая может нанести ущерб союзникам страны. Об этом в интервью Delfi.lt заявил президент Литвы Гитанас Науседа

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"Ведется расследование, без сомнения, мы оценим ущерб, нанесенный этой кибератакой. Однако есть некоторые признаки утечки информации. И это информация под грифом "секретно", – сказал Науседа.

Отдельно он отметил, что просочившаяся информация "может нанести значительный ущерб, особенно союзникам". 

"Но это потенциальный ущерб, который я пока не могу публично раскрыть", – добавил президент.

  • 8 июня стало известно, что польские министры, а также ряд-депутатов Польши подверглись кибератаке, которая, предположительно, была организована с территории России. Позже правительство Польши заявило, что у него есть доказательства связи кибератаки на политиков, общественных деятелей и других поляков с российскими спецслужбами.

Читайте также: "Месть за санкции и защита Лукашенко". Российские хакеры атаковали Германию – BILD

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МИД литва кибератака взлом Гитанас Науседа
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