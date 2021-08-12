Хакеры взломали МИД Литвы. Секретную информацию о союзниках могли украсть – Науседа

Хакеры взломали данные Министерства иностранных дел Литвы – есть сведения об утечке информации под грифом "секретно", которая может нанести ущерб союзникам страны. Об этом в интервью Delfi.lt заявил президент Литвы Гитанас Науседа.

Подписывайтесь на рассылки LIGA.net – только главное в вашей почте

"Ведется расследование, без сомнения, мы оценим ущерб, нанесенный этой кибератакой. Однако есть некоторые признаки утечки информации. И это информация под грифом "секретно", – сказал Науседа.

Отдельно он отметил, что просочившаяся информация "может нанести значительный ущерб, особенно союзникам".

"Но это потенциальный ущерб, который я пока не могу публично раскрыть", – добавил президент.

8 июня стало известно, что польские министры, а также ряд-депутатов Польши подверглись кибератаке, которая, предположительно, была организована с территории России. Позже правительство Польши заявило, что у него есть доказательства связи кибератаки на политиков, общественных деятелей и других поляков с российскими спецслужбами.

Читайте также: "Месть за санкции и защита Лукашенко". Российские хакеры атаковали Германию – BILD

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.