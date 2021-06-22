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Польша получила доказательства связи недавней масштабной кибератаки со спецслужбами России

22.06.2021, 22:12
Польша получила доказательства связи недавней масштабной кибератаки со спецслужбами России - Фото
Фото: EPA-EFE/SASCHA STEINBACH

Сегодня, 22 июня, правительство Польши заявило, что у него есть доказательства связи недавней кибератаки на политиков, общественных деятелей и других поляков с российскими спецслужбами. Об этом сообщает AP со ссылкой на представителя министра, координирующего работу польских спецслужб, Станислава Зарина.

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По словам Зарина, это нападение было частью кампании по дестабилизации политики в Центральной Европе.

Он отметил, что около 100 из более чем 4350 аккаунтов, атакованных в Польше, принадлежат бывшим и нынешним членам правительства, законодателям и чиновникам местной администрации.

Представитель министра сказал, что Агентство внутренней безопасности Польши и военная разведка установили, что нападение было совершено группой UNC1151.

"Службы располагают информацией, подтверждающей связь агрессоров с деятельностью российских спецслужб", – сказал Зарин.

Прокуратура ведет расследование, и, по словам Зарина, предприняты шаги для повышения кибербезопасности.

  • 18 июня стало известно, что польские министры, а также ряд-депутатов Польши подверглись кибератаке, которая, предположительно, была организована с территории России.

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Наталия Медведева
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