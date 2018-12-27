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27.12.2018, 19:44

В Одессе горел зоопарк: спасли нутрию и капибару

В Одессе горел зоопарк: спасли нутрию и капибару - Фото
Фото: dsns.gov.ua

Погибших и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается

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На территории Одесского зоопарка горело административное здание. Пожарные спасли двух животных. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Там рассказали, что получили сообщение о возгорании на территории зоопарка и в 14:08 прибыли на место.

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В 14:21, по словам спасателей, пожар локализован, а в 14:30 ликвидирован.

"Благодаря оперативным и профессиональным действиям пожарных удалось в кратчайшие сроки погасить пожар и спасти двух животных", - сказано в сообщении.

Погибших и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

По информации местного издания Думская, в ходе пожара спасены нутрия и капибара.

Как сообщалось, в ноябре в Одесском биопарке у пары жирафов родился детеныш.

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Теги: одесса, пожар, животные, зоопарк, нутрия
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