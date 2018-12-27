В Одессе горел зоопарк: спасли нутрию и капибару

На территории Одесского зоопарка горело административное здание. Пожарные спасли двух животных. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
Там рассказали, что получили сообщение о возгорании на территории зоопарка и в 14:08 прибыли на место.
В 14:21, по словам спасателей, пожар локализован, а в 14:30 ликвидирован.
"Благодаря оперативным и профессиональным действиям пожарных удалось в кратчайшие сроки погасить пожар и спасти двух животных", - сказано в сообщении.
Погибших и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
По информации местного издания Думская, в ходе пожара спасены нутрия и капибара.
Как сообщалось, в ноябре в Одесском биопарке у пары жирафов родился детеныш.