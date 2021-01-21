В Одессе международная компания незаконно переправляла моряков в Крым – СБУ
В СБУ заявили, что разоблачили и блокировали схему незаконной переправки моряков через государственную границу на временно оккупированную территорию Крыма. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
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Через какую именно госграницу отправляли моряком в СБУ не уточнили. Известно, что между материковой Украиной и Крымом нет и не может быть государственной границы.
По данным спецслужбы, организовало схему руководство одной из международных групп морских компаний. Они нанимали на свои суда украинских моряков, затем буксиры компании незаконно отправлялись в Крым, после выполнения работ они возвращались в украинские порты, утверждают в СБУ. Там считают, что моряки нарушали порядок въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее.
Открыто дело по двум статьям УК — о незаконном пересечении госграницы и о нарушении порядка въезда на оккупированные территории Украины. В помещениях компании и на ее судах проведено 12 обысков. Изъяты компьютеры, флэш-накопители и договора, в том числе заключенные с резидентами РФ.
В СБУ говорят, что изъятое будет использовано в качестве доказательств в суде. Название международной компании в ведомстве не уточнили.
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