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В Одессе международная компания незаконно переправляла моряков в Крым – СБУ

21.01.2021, 18:34
В Одессе международная компания незаконно переправляла моряков в Крым – СБУ - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба СБУ

В СБУ заявили, что разоблачили и блокировали схему незаконной переправки моряков через государственную границу на временно оккупированную территорию Крыма. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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Через какую именно госграницу отправляли моряком в СБУ не уточнили. Известно, что между материковой Украиной и Крымом нет и не может быть государственной границы.

По данным спецслужбы, организовало схему руководство одной из международных групп морских компаний. Они нанимали на свои суда украинских моряков, затем буксиры компании незаконно отправлялись в Крым, после выполнения работ они возвращались в украинские порты, утверждают в СБУ. Там считают, что моряки нарушали порядок въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее.

Открыто дело по двум статьям УК — о незаконном пересечении госграницы и о нарушении порядка въезда на оккупированные территории Украины. В помещениях компании и на ее судах проведено 12 обысков. Изъяты компьютеры, флэш-накопители и договора, в том числе заключенные с резидентами РФ.

В СБУ говорят, что изъятое будет использовано в качестве доказательств в суде. Название международной компании в ведомстве не уточнили. 

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Вадим Ребрина
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