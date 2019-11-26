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В Одессе в кабинете гинеколога онкобольницы снимали скрытое видео

В Одессе в кабинете гинеколога онкобольницы снимали скрытое видео - Фото
Суд (фото - pixabay.com)
26.11.2019, 20:28

Дело открыли по заявлению местной жительницы, обнаружившей видео своего осмотра на порносайте

В кабинете врача-гинеколога Одесского областного онкологического диспансера продолжительное время велась скрытая видеосъемка медосмотра женщин, после чего записи публиковались на одном из порносайтов. Об этом говорится в решении суда.

Суд 21 ноября вынес решение об аресте обнаруженного в ходе обысков имущества.

Обыски прошли в ходе расследования дела по заявлению жительницы Одессы, обнаружившей на порносайте видео процедуры УЗИ, которую она проходила в гинекологическом кабинете онкодиспансера.

В ходе расследования было установлено, что с начала 2018 г по апрель 2019 г в кабинете гинеколога велась видеосъемка, о чем пациенткам никто не сообщал. Также установлено, что на одном из сайтов размещен сборник записей из кабинета.

Согласно тексту решения суда, в деле – двое подозреваемых: врач и представитель одной из компаний, который настраивал и администрировал доступ к интернету на территории диспансера.

Дело открыто по ч. 3 ст. 301 (Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) УК.

Подозреваемым может грозить лишение свободы на срок от трех до семи лет.

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