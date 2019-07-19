В Одессе задержали организатора убийства экс-мэра Тирасполя

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В Одессе задержали организатора разбойного нападения и убийства экс-мэра Тирасполя (Молдова) Андрея Безбабченка. Ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей, сообщает пресс-служба Нацполиции области.

"В настоящее время организатор разбойного нападения и умышленного убийства арестован. Принимаются меры по задержанию других соучастников преступления", - говорится в сообщении.

Подозреваемый - 56-летний уроженец соседнего государства - решил обокрасть потерпевшего, зная о его состоянии. Он нашел трех сообщников. Те проникли в квартиру мужчины и избили его, требуя деньги и ценности. Не получив желаемого, потерпевшего связали, вывезли в багажнике его же автомобиля в безлюдное место, где и убили.

Полиция открыла уголовное дело по ч. 4 ст. 187 (разбой, направленный на завладение имуществом в крупных или особо крупных размерах или совершенный организованной группой, или соединенный с причинением тяжких телесных повреждений), ч. 3 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) и п.п. 6, 12 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство из корыстных побуждений, по предварительному сговору группой лиц) УК.

Безбабченко нашли убитым в Одесской области 23 мая этого года.