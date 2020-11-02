В Одессе заключенный сбежал из автомобиля полиции

Инцидент произошел вчера в 21:13

Вечером 1 ноября из служебного автомобиля Нацполиции в Одессе сбежал заключенный. Об этом сообщает пресс-служба облуправления Нацполиции.

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Инцидент произошел в 21:13.

В полиции уточнили, что разыскивается Кочетков Олег Николаевич, 1982 года рождения, который совершил побег из служебного автомобиля.

Он ранее был осужден за кражу, правоохранители ввели оперативный план "Сирена".

"Если вы владеете какой-либо информацией о месте нахождения разыскиваемого, просим позвонить в полицию по телефонам (048) 779-40-61, (048) 779-49-61 или по спецлинии 102", – говорится в сообщении.

6 июля сообщалось, в Чернигове двое несовершеннолетних, находящихся под стражей за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, совершили нападение на сотрудника СИЗО, завладели ключом и пытались бежать, но были остановлены.

Арина Толина

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