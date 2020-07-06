В Чернигове двое подростков избили охранника и пытались бежать из СИЗО

Беглецов удалось задержать

В Чернигове двое несовершеннолетних, находящихся под стражей за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, совершили нападение на сотрудника СИЗО, завладели ключом и пытались бежать, но были остановлены. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

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В офисе считают, что попытка побега стала возможной из-за отсутствия надлежащего контроля за установленным режимом, условиями содержания и охраной заключенных.

"Без внимания оставлена социально-воспитательная, индивидуально-профилактическая и психологическая работа с подростками. Никакие меры к предупреждению указанного события не приняты", - сказано в сообщении.

В СИЗО якобы было известно, что один из несовершеннолетних склонен к побегам. Однако сотрудники учреждения эту информацию игнорировали, считают в Офисе генпрокурора.

В Минюсте инициировали проведение служебного расследования. Также по данному факту начато уголовное производство по ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 393 (Побег из места лишения свободы или из-под стражи) УК.

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Вадим Ребрина

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