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В Одессу прибыли 4600 паломников-хасидов - Нацгвардия

В Одессу прибыли 4600 паломников-хасидов - Нацгвардия - Фото
Иллюстративное фото: dpsu.gov.ua
27.09.2019, 22:58

В этом году ожидается прибытие около 20 000 верующих

В аэропорт Одессы прибывают паломники, которые готовятся встретить в Умани Черкасской области новый год по иудейскому календарю. Об этом сообщает пресс-служба Национальной гвардии.

Отмечается, что в настоящее время в Одессу прибыло около 4600 паломников, в этом году их ожидается около 20 000.

Паломников традиционно принимают два украинских аэропорта, в Одессе и Киеве, поскольку Умань расположена на трассе Киев - Одесса примерно в середине этого пути.

"Гвардейцы круглосуточно патрулируют у терминала аэропорта и на паркинге и прилегающей территории. Из Одессы хасиды будут направляться автобусами в Умань", - говорится в сообщении Нацгвардии.

Сегодня в Умани остался без электричества микрорайон Пушкинский, где проживают паломники-хасиды. На местной электроподстанции произошло короткое замыкание без последующего горения.

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хасиды одесса умань
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