В Умани ожидают прибытие 20 000 хасидов: что происходит в городе

Хасиды в Умани (фото - LIGA.net)

В Умани полицейские обеспечивают общественный порядок в местах паломничества, поскольку сегодня ожидается прибытие 20 000 хасидов на празднование Рош а-Шана. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Развернута работа ситуационного центра. "Территория паломничества условно поделена на семь секторов, на которых определены 46 пеших маршрутов и размещено 17 постов, десять контрольно-пропускных пунктов и два пункта визовой поддержки", - отметили в пресс-службе.

Начиная с понедельника, 23 сентября, и до завершения массовых мероприятий в Умани, публичный порядок и безопасность граждан обеспечивают представители сводного отряда полиции (более 550 сотрудников полиции из 12 областей).

Фото: npu.gov.ua

Места паломничества находятся под круглосуточным контролем правоохранителей.