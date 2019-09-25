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В Умани ожидают прибытие 20 000 хасидов: что происходит в городе

В Умани ожидают прибытие 20 000 хасидов: что происходит в городе - Фото
Хасиды в Умани (фото - LIGA.net)
25.09.2019, 12:51

По данным МВД, в городе специально начал работу ситуационный центр

В Умани полицейские обеспечивают общественный порядок в местах паломничества, поскольку сегодня ожидается прибытие 20 000 хасидов на празднование Рош а-Шана. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Развернута работа ситуационного центра. "Территория паломничества условно поделена на семь секторов, на которых определены 46 пеших маршрутов и размещено 17 постов, десять контрольно-пропускных пунктов и два пункта визовой поддержки", - отметили в пресс-службе.

Начиная с понедельника, 23 сентября, и до завершения массовых мероприятий в Умани, публичный порядок и безопасность граждан обеспечивают представители сводного отряда полиции (более 550 сотрудников полиции из 12 областей).

Фото: npu.gov.ua

Места паломничества находятся под круглосуточным контролем правоохранителей.

  • 24 сентября 2019 года в Умань Черкасской области на празднование Рош а-Шана приехали 1 930 паломников-хасидов.
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мвд умань хасиды рош а-шана
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