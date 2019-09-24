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В Умань приехали почти 2 000 хасидов: введен усиленный вариант

В Умань приехали почти 2 000 хасидов: введен усиленный вариант - Фото
Фото: LIGA.net
24.09.2019, 14:29

С 23 сентября черкасские спасатели перешли на усиленный вариант несения службы

В Умань Черкасской области на празднование Рош а-Шана приехали 1 930 паломников-хасидов. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

С целью реализации задач по обеспечению безопасности паломников-хасидов во время празднования Рош а-Шана в Умане развернули специальное сводный отряд управления ГСЧС Украины в Черкасской области.

Начиная с 23 сентября черкасские спасатели перешли на усиленный вариант несения службы. Также они осуществили развертывание специального палаточного лагеря.

Фото: dsns.gov.ua

С 29 сентября по 1 октября в Умани хасиды со всего мира будут праздновать Рош а-Шана - Новый год по иудейскому календарю. Участие в религиозных мероприятиях планируют принять несколько десятков тысяч паломников.

Ежегодно паломники собираются в Умани, поскольку здесь похоронен основатель брацлавского (бресловского) хасидизма Рабби Нахман из Брацлава.

  • 6 сентября 2018 года сообщалось, что на празднование Рош а-Шана ожидалось прибытие в Умань от 50 до 80 тысяч паломников.
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ГСЧС умань хасиды
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