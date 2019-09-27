В Умани остался без света микрорайон, куда съехались хасиды: фото

В Умани остался без электричества микрорайон Пушкинский, где проживают паломники-хасиды, приехавшие в город для празднования иудейского нового года - Рош ха-Шана. Об этом сообщили в управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Черкасской области.
Ранее в город уже прибыли тысячи паломников из разных стран мира, в нем усилили охрану общественного порядка.
Информация о происшествии спасателям поступила около 15 часов. На местной электроподстанции произошло короткое замыкание без последующего горения. В результате весь микрорайон остался без света.
"К восстановлению электроснабжения привлечено бригаду работников облэнерго. Для обеспечения пожарной безопасности на место происшествия привлекались спасатели Уманского районного отдела", - заявили в ГСЧС и заверили, что провоят работы по восстановлению электроснабжения. В результате происшествия жертв и пострадавших нет.
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