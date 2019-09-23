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23.09.2019, 16:23

Иудейский новый год. Полиция усилила охрану Умани: фото

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Иудейский новый год. Полиция усилила охрану Умани: фотоИудейский новый год. Полиция усилила охрану Умани: фотоИудейский новый год. Полиция усилила охрану Умани: фотоИудейский новый год. Полиция усилила охрану Умани: фото
Иудейский новый год. Полиция усилила охрану Умани: фотоИудейский новый год. Полиция усилила охрану Умани: фотоИудейский новый год. Полиция усилила охрану Умани: фотоИудейский новый год. Полиция усилила охрану Умани: фото
Иудейский новый год. Полиция усилила охрану Умани: фотоИудейский новый год. Полиция усилила охрану Умани: фотоИудейский новый год. Полиция усилила охрану Умани: фотоИудейский новый год. Полиция усилила охрану Умани: фото

В город уже прибыл сводный отряд полицейских из других регионов

Полиция усиливает охрану общественного порядка в Умани из-за предстоящего празднования иудейского нового года - Рош ха-Шана. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

Согласно сообщению, в город уже прибыл сводный отряд полицейских. Он насчитывает свыше 550 сотрудников полиции из 12 областей. Правоохранители отмечают, что, согласно прогнозам, в город в текущем году должны прибыть около 40 000 паломников из разных стран мира. 

"Полицейские отряда будут обеспечивать общественный порядок и безопасность граждан во время празднования брацлавскими хасидами Рош ха-Шана - Нового 5780-го года по иудейскому календарю", - сказано в сообщении МВД.

  • В 2019 году еврейский новый год приходится на 29 сентября - 1 октября. 
  • Ежегодно паломники массово едут в Умань (Черкасская область), поскольку там похоронен основатель брацлавского хасидизма рабби Нахман.

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Теги: иудейский новый год, рош ха-шана, умань, полиция, охрана правопорядка
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