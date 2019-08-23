"Евреям скидки". Скандал с похоронным бюро в Черкассах: фото

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Сосновский райсуд открыл уголовное дело против хозяина черкасского похоронного бюро, который предлагал "скидки евреям". Об этом свидетельствует решение, опубликованное на портале госреестра судебных решений.

В материалах дела указывается, что владелец магазина ритуальных услуг под названием "Памятники" на входе в здание бюро разместил рекламные баннеры "евреям скидки" и "вальцману 90%".

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Суд назначил лингвистическую экспертизу, в ходе которой будет установлено, являются ли такие надписи антисемитскими.

Уголовное дело открыто по ч. 1 ст. 161 УКУ (умышленные действия, направленные на разжигание национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти). Владельцу магазина может грозить ограничение свободы сроком до пяти лет.

Ранее в Польше разгорелся скандал. Один из ресторанов в Гдыне искал поваров, "но только не украинцев".

Позже мэр города встал на защиту наших соотечественников.

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