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"Евреям скидки". Скандал с похоронным бюро в Черкассах: фото

"Евреям скидки". Скандал с похоронным бюро в Черкассах: фото - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos
23.08.2019, 12:22

Владельцу магазина "Памятник" грозит до пяти лет ограничения свободы

Сосновский райсуд открыл уголовное дело против хозяина черкасского похоронного бюро, который предлагал "скидки евреям". Об этом свидетельствует решение, опубликованное на портале госреестра судебных решений.

В материалах дела указывается, что владелец магазина ритуальных услуг под названием "Памятники" на входе в здание бюро разместил рекламные баннеры "евреям скидки" и "вальцману 90%".

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Фото: Facebook/Eduard Dolinskiy

Суд назначил лингвистическую экспертизу, в ходе которой будет установлено, являются ли такие надписи антисемитскими.

Уголовное дело открыто по ч. 1 ст. 161 УКУ (умышленные действия, направленные на разжигание национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти). Владельцу магазина может грозить ограничение свободы сроком до пяти лет.

Ранее в Польше разгорелся скандал. Один из ресторанов в Гдыне искал поваров, "но только не украинцев".

Позже мэр города встал на защиту наших соотечественников.

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похоронное бюро фото антисемитизм Черкассы евреи
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