Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Скандал. Трамп назвал евреев США неумными и нелояльными к Израилю

Скандал. Трамп назвал евреев США неумными и нелояльными к Израилю - Фото
Дональд Трамп (фото - ЕРА)
21.08.2019, 22:55

Демократы и лидеры еврейских организаций немедленно осудили высказывания президента США

Президент США Дональд Трамп спровоцировал очередной скандал, заявив, что американские евреи, голосуя за демократов, они демонстрируют "либо полное отсутствие знания, либо огромную нелояльность". Об этом сообщает Голос Америки.

Отмечается, что на президентских выборах американские евреи десятилетиями голосовали преимущественно за кандидатов от Демократической партии, а не за их соперников-республиканцев, включая и Трампа в 2016 году.

Позже Трамп пояснил, что имел в виду, что голосовать за демократов - это проявление "нелояльности к еврейскому народу и Израилю".

Претенденты на президентскую номинацию от Демократической партии и лидеры еврейских организаций немедленно осудили высказывания президента.

"Вот что я хочу сказать Трампу: я горжусь тем, что я еврей, и для меня не проблема голосовать за демократов", - сказал один из фаворитов президентской гонки сенатор Берни Сандерс.

Лидирующий кандидат среди демократов, бывший вице-президент Джо Байден, назвал комментарии Трампа "оскорбительными и непростительными".

Либеральное вашингтонское лобби J Street и ряд других еврейских организаций также осудили комментарии президента.

"Со стороны президента Трампа опасно и постыдно оскорблять большинство представителей американской еврейской общины, называя их неумными и нелояльными", - заявили в J Street.

Читайте также: Трамп о покупке Гренландии: Это крупная сделка с недвижимостью

Напишите нам
дональд трамп евреи
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 