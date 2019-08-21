Скандал. Трамп назвал евреев США неумными и нелояльными к Израилю

Дональд Трамп (фото - ЕРА)

Президент США Дональд Трамп спровоцировал очередной скандал, заявив, что американские евреи, голосуя за демократов, они демонстрируют "либо полное отсутствие знания, либо огромную нелояльность". Об этом сообщает Голос Америки.

Отмечается, что на президентских выборах американские евреи десятилетиями голосовали преимущественно за кандидатов от Демократической партии, а не за их соперников-республиканцев, включая и Трампа в 2016 году.

Позже Трамп пояснил, что имел в виду, что голосовать за демократов - это проявление "нелояльности к еврейскому народу и Израилю".

Претенденты на президентскую номинацию от Демократической партии и лидеры еврейских организаций немедленно осудили высказывания президента.

"Вот что я хочу сказать Трампу: я горжусь тем, что я еврей, и для меня не проблема голосовать за демократов", - сказал один из фаворитов президентской гонки сенатор Берни Сандерс.

Лидирующий кандидат среди демократов, бывший вице-президент Джо Байден, назвал комментарии Трампа "оскорбительными и непростительными".

Либеральное вашингтонское лобби J Street и ряд других еврейских организаций также осудили комментарии президента.

"Со стороны президента Трампа опасно и постыдно оскорблять большинство представителей американской еврейской общины, называя их неумными и нелояльными", - заявили в J Street.

15 июля Трамп заявил, что некоторым представительницам Демократической партии следует вернуться в страны , откуда родом их семьи.

Через месяц президент США обвинил в антисемитизме двух членов Конгресса, которые планировали официальный визит в Израиль.

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