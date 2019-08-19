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Трамп о покупке Гренландии: Это крупная сделка с недвижимостью

Трамп о покупке Гренландии: Это крупная сделка с недвижимостью - Фото
Дональд Трамп (фото - ЕРА)
19.08.2019, 07:53

Ранее СМИ сообщали, что американский президент всерьез задумывается о покупке острова

Президент США Дональд Трамп назвал возможную покупку Гренландии "крупной сделкой с недвижимостью". Об этом сообщает CBS News.

Также Трамп заявил, что приобретение острова и владение им было бы "стратегически интересным" для США. По его словам, Гренландия приносит убытки Дании в виде $7 млн ежегодно. 

В то же время американский президент уточнил, что сейчас вопрос покупки острова не находится в приоритете Соединенных Штатов. 

Он подчеркнул, что Дания является союзником США, которому они помогают и защищают.

Кроме того, Трамп добавил, что задумывается о визите в Данию, уточнив, что "вовсе не по этой причине".

  • Ранее издания Wall Street Journal и CNN сообщили, что Трамп неоднократно обсуждал со своими советниками, можно ли купить остров Гренландия у Дании. Эта информация вызвала негативную реакцию в Дании.
  • 16 августа в Гренландии ответили Трампу, заявив: Наша страна не продается.
  • В 2009 году Гренландия получила самоуправление, но Дания до сих пор контролирует международную политику острова и вопросы его обороны. 
  • Конституция Дании признает право острова на независимость.
  • Если Гренландия станет суверенным государством, она потеряет ежегодные субсидии от Дании - около 483 млн евро. Это 60% бюджета Гренландии.
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дональд трамп гренландия продажа остров
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