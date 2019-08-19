Трамп о покупке Гренландии: Это крупная сделка с недвижимостью

Дональд Трамп (фото - ЕРА)

Президент США Дональд Трамп назвал возможную покупку Гренландии "крупной сделкой с недвижимостью". Об этом сообщает CBS News.

Также Трамп заявил, что приобретение острова и владение им было бы "стратегически интересным" для США. По его словам, Гренландия приносит убытки Дании в виде $7 млн ежегодно.

В то же время американский президент уточнил, что сейчас вопрос покупки острова не находится в приоритете Соединенных Штатов.

Он подчеркнул, что Дания является союзником США, которому они помогают и защищают.

Кроме того, Трамп добавил, что задумывается о визите в Данию, уточнив, что "вовсе не по этой причине".