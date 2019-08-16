"Это шутка?". В Дании отреагировали на слова Трампа о Гренландии

Датские политики отреагировали на слова американского президента Дональда Трампа о покупке острова Гренландия. Об этом сообщается на страницах политиков в соцсетях. В целом заявление посчитали как неудачную шутку.
"Это должно быть первоапрельская шутка... Но не в сезон!", - прокомментировал новость с заявлением Трампа бывший премьер Дании Ларс Люкке Расмуссен.
Экс-глава МИД страны Мартин Лидегор также не оценил идею американского президента.
"Трамп покупает Гренландию?! Надеюсь, шутка, но в остальном ужасная мысль с риском милитаризации Гренландии и меньшей независимости для гренландского народа - помимо большой потери для Дании", - написал он в своем Twitter.
Как сообщает Reuters со ссылкой на источники в Белом доме, знакомые с ситуацией, часть советников посчитали слова Трампа как шутку. При этом другие восприняли его слова серьезно.
Читайте также: Массовые расстрелы в США. Трамп сказал, как решить проблему