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"Это шутка?". В Дании отреагировали на слова Трампа о Гренландии

"Это шутка?". В Дании отреагировали на слова Трампа о Гренландии - Фото
Гренландия (Фото: depositphotos.com)
16.08.2019, 12:29

Датские политики не оценили заявление американского президента

Датские политики отреагировали на слова американского президента Дональда Трампа о покупке острова Гренландия. Об этом сообщается на страницах политиков в соцсетях. В целом заявление посчитали как неудачную шутку.

"Это должно быть первоапрельская шутка... Но не в сезон!", - прокомментировал новость с заявлением Трампа бывший премьер Дании Ларс Люкке Расмуссен. 

Экс-глава МИД страны Мартин Лидегор также не оценил идею американского президента.

"Трамп покупает Гренландию?! Надеюсь, шутка, но в остальном ужасная мысль с риском милитаризации Гренландии и меньшей независимости для гренландского народа - помимо большой потери для Дании", - написал он в своем Twitter.

Как сообщает Reuters со ссылкой на источники в Белом доме, знакомые с ситуацией, часть советников посчитали слова Трампа как шутку. При этом другие восприняли его слова серьезно.

  • В 2009 году Гренландия получила самоуправление, но Дания до сих пор контролирует международную политику острова и вопросы его обороны. 
  • Конституция Дании признает право острова на независимость.
  • Если Гренландия станет суверенным государством, она потеряет ежегодные субсидии от Дании - около 483 млн евро. Это 60% бюджета Гренландии.
  • Ранее издания Wall Street Journal и CNN сообщили, что Трамп неоднократно обсуждал со своими советниками, можно ли купить остров Гренландия у Дании. 

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