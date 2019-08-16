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"Открыты не для продажи". МИД Гренландии ответил Трампу

"Открыты не для продажи". МИД Гренландии ответил Трампу - Фото
Гренландия (Фото: depositphotos.com)
16.08.2019, 16:42

В МИД автономии рассказали, чем богата Гренландия

В Министерстве иностранных дел Гренландии, как автономной территории Дании, ответили на слова президента США Дональда Трампа о "продаже" острова. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте ведомства.

Как говорится в сообщении, Гренландия не предназначена для продажи.

"Гренландия богата ценными ресурсами, такими как минералы, чистейшая вода и лед, рыбные запасы, морепродукты, возобновляемая энергия, и является новой границей для приключенческого туризма. Мы открыты для бизнеса, а не для продажи", - заявили в МИД.

  • В 2009 году Гренландия получила самоуправление, но Дания до сих пор контролирует международную политику острова и вопросы его обороны. 
  • Конституция Дании признает право острова на независимость.
  • Если Гренландия станет суверенным государством, она потеряет ежегодные субсидии от Дании - около 483 млн евро. Это 60% бюджета Гренландии.
  • Ранее издания Wall Street Journal и CNN сообщили, что Трамп неоднократно обсуждал со своими советниками, можно ли купить остров Гренландия у Дании. Эта информация вызвала негативную реакцию в Дании.

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