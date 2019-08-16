"Открыты не для продажи". МИД Гренландии ответил Трампу

В Министерстве иностранных дел Гренландии, как автономной территории Дании, ответили на слова президента США Дональда Трампа о "продаже" острова. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте ведомства.
Как говорится в сообщении, Гренландия не предназначена для продажи.
"Гренландия богата ценными ресурсами, такими как минералы, чистейшая вода и лед, рыбные запасы, морепродукты, возобновляемая энергия, и является новой границей для приключенческого туризма. Мы открыты для бизнеса, а не для продажи", - заявили в МИД.
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