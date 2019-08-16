"Открыты не для продажи". МИД Гренландии ответил Трампу

Гренландия (Фото: depositphotos.com)

В Министерстве иностранных дел Гренландии, как автономной территории Дании, ответили на слова президента США Дональда Трампа о "продаже" острова. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте ведомства.

Как говорится в сообщении, Гренландия не предназначена для продажи.

"Гренландия богата ценными ресурсами, такими как минералы, чистейшая вода и лед, рыбные запасы, морепродукты, возобновляемая энергия, и является новой границей для приключенческого туризма. Мы открыты для бизнеса, а не для продажи", - заявили в МИД.

В 2009 году Гренландия получила самоуправление, но Дания до сих пор контролирует международную политику острова и вопросы его обороны.

Конституция Дании признает право острова на независимость.

Если Гренландия станет суверенным государством, она потеряет ежегодные субсидии от Дании - около 483 млн евро. Это 60% бюджета Гренландии.

Ранее издания Wall Street Journal и CNN сообщили, что Трамп неоднократно обсуждал со своими советниками, можно ли купить остров Гренландия у Дании. Эта информация в ызвала негативную реакцию в Дании.

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