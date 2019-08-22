Скандал с рестораном. Мэр Гдыни встал на защиту украинцев: фото

Войчех Щурек (фото - facebook - KochamGdyniepl)

Мэр Гдыни Войчех Щурек негативно отреагировал на скандал с польским рестораном, который искал поваров, но только не украинцев, осудив поведение владельцев. Об этом сообщает Onet.

В знак солидарности с украинцами и сопротивления языку ненависти Щурек и сенатор оппозиционной партии Гражданская платформа Славомир Рыбицкий посетили местный ресторан, владельцем которого является украинец.

"Это позорные слова. Они не имеют права звучать в нашем публичном пространстве, а в особенности в таком открытом и современном городе, как Гдыня", - заявил Щурек.

"Нас очень радует, что в Гдыню приезжает так много молодых украинцев, которые тяжело работают", - добавил мэр города.

"Любые проявления ненависти, расизма, ксенофобии должны преследоваться государством со всей строгостью. Из истории мы знаем, чем заканчивается толерантность к такому поведению и позиции", - резюмировал сенатор Рыбицкий.