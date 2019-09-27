В Умань прибыл полицейский отряд из Израиля: фото

Фото: ch.npu.gov.ua

В Умань прибыли 20 полицейских из Израиля. Об этом сообщает пресс-служба полиции Черкасской области.

Они совместно с украинскими правоохранителями будут нести службу в местах компактного проживания и паломничества хасидов, которые приехали на празднование Рош а-Шана.

Фото: ch.npu.gov.ua

Во время совместного инструктажа руководитель сводного отряда правоохранителей Сергей Довгий отметил необходимость качественного несения службы, соблюдения законности, правил безопасности и вежливого и отношения к гражданам.

Фото: ch.npu.gov.ua

По окончании инструктажа правоохранители отбыли по местам несения службы.

Начиная с 23 сентября и до завершения массовых мероприятий в Умани, публичный порядок и безопасность граждан обеспечивают представители сводного отряда полиции (более 550 сотрудников полиции из 12 областей).

6 сентября 2018 года сообщалось , что на празднование Рош а-Шана ожидалось прибытие в Умань от 50 000 до 80 000 паломников.

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