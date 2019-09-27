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В Умань прибыл полицейский отряд из Израиля: фото

В Умань прибыл полицейский отряд из Израиля: фото - Фото
Фото: ch.npu.gov.ua
27.09.2019, 12:57

Для оказания помощи по обеспечению общественного порядка в Умани прибыл отряд полицейских из Израиля

В Умань прибыли 20 полицейских из Израиля. Об этом сообщает пресс-служба полиции Черкасской области.

Они совместно с украинскими правоохранителями будут нести службу в местах компактного проживания и паломничества хасидов, которые приехали на празднование Рош а-Шана.

Фото: ch.npu.gov.ua

Во время совместного инструктажа руководитель сводного отряда правоохранителей Сергей Довгий отметил необходимость качественного несения службы, соблюдения законности, правил безопасности и вежливого и отношения к гражданам.

Фото: ch.npu.gov.ua

По окончании инструктажа правоохранители отбыли по местам несения службы.

Начиная с 23 сентября и до завершения массовых мероприятий в Умани, публичный порядок и безопасность граждан обеспечивают представители сводного отряда полиции (более 550 сотрудников полиции из 12 областей).

  • 6 сентября 2018 года сообщалось, что на празднование Рош а-Шана ожидалось прибытие в Умань от 50 000 до 80 000 паломников.

Читайте также: В Умани ожидают прибытие 20 000 хасидов: что происходит в городе

 

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Израиль пограничники умань рош а-шана
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