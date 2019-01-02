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02.01.2019, 13:10

В оккупированном Донецке частично обрушился мост: фото

В оккупированном Донецке частично обрушился мост: фото - Фото
Фото: сайт боевиков

Местные жители в Донецке предположили, что мост "мог обвалиться от старости"

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Во временно оккупированном Донецке произошел подрыв опоры железнодорожного моста. Об этом сообщают российские СМИ.

Инцидент произошел 1 января 2019 года в Пролетарском районе, на перегоне Чумаково-Ларино.

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"Неизвестными лицами был проведен подрыв центральной железобетонной опоры железнодорожного моста через объездную автомобильную дорогу Славянск-Донецк-Мариуполь", - отмечается в сообщении.

Погибших и пострадавших нет.

1 января движение железнодорожного и автомобильного транспорта по данному перегону было остановлено. 

"Может от старости (мост, - ред.) просто обвалился.  Это довольно безлюдное место, за городом на окраине, там транспорт ездит, но не интенсивно", - уточнил сегодня LIGA.net источник в захваченном гибридными войсками РФ Донецке.

7 декабря 2018 года в Киевском районе временно оккупированного Донецка наблюдатели ОБСЕ зафиксировали неразорвавшийся снаряд, застрявший в асфальте

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Теги: Донецк, мост, обрушение
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