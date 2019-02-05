В ОРДЛО подделывают сроки контрактов наемникам - ГУР

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Боевики согласно негласному распоряжению российского командования подделывают контракты наемников, прежде всего, из местного населения, с увеличением сроков их действия на два года. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.

По данным украинской разведки, проводится ряд пропагандистских мероприятий для повышения мотивированности местного населения к прохождению военной службы в рядах террористов.

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"В качестве информационных поводов оккупанты используют памятные даты, в том числе 30-ю годовщину вывода советских войск из Афганистана", - говорится в сообщении.

В ГУР сообщали, что создаются искусственные условия для невозможности трудоустройства граждан, которые на протяжении этого года привлекались к мобилизационным сборам и отказывались от призыва.