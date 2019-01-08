Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Fintech
Оцифруй Бизнес
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
08.01.2019, 07:08

В полиции назвали причину смерти найденной в чемодане девушки

В полиции назвали причину смерти найденной в чемодане девушки - Фото
Проспект Героев в Днепре (фото — Andrei.K / mapio.net)

19-летнюю Дарью Белоус задушили

Реклама
Реклама

Смерть 19-летней девушки, тело которой обнаружили в выброшенном в мусорный бак чемодане в Днепре, наступила вследствие тупой травмы шеи и механической асфиксии. Об этом рассказали в пресс-службе полиции Днепропетровской области.

"Установлен круг знакомых убитой, с ними работают следователи", - уточнили правоохранители.

Реклама

Как уточнили в полиции, убитая - из Новомосковского района Днепропетровской области, в последнее время проживала в Днепре.

4 января 2019 года в Днепре на проспекте Героев в мусорном баке обнаружили чемодан с телом девушки. СМИ выяснили, что это тело Дарьи Белоус, которая приехала в Днепр учиться в колледже. На момент смерти ей было 19 лет.

Открыто уголовное дело по ч. 1 ст. 115 УК (умышленное убийство).

Отправить:
Распечатать:
Теги: убийство, днепр, девушка, чемодан, труп, причина смерти, проспект героев
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
 