В полиции назвали причину смерти найденной в чемодане девушки

Проспект Героев в Днепре (фото — Andrei.K / mapio.net)

Смерть 19-летней девушки, тело которой обнаружили в выброшенном в мусорный бак чемодане в Днепре, наступила вследствие тупой травмы шеи и механической асфиксии. Об этом рассказали в пресс-службе полиции Днепропетровской области.

"Установлен круг знакомых убитой, с ними работают следователи", - уточнили правоохранители.

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Как уточнили в полиции, убитая - из Новомосковского района Днепропетровской области, в последнее время проживала в Днепре.

4 января 2019 года в Днепре на проспекте Героев в мусорном баке обнаружили чемодан с телом девушки. СМИ выяснили, что это тело Дарьи Белоус, которая приехала в Днепр учиться в колледже. На момент смерти ей было 19 лет.

Открыто уголовное дело по ч. 1 ст. 115 УК (умышленное убийство).