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26.02.2019, 23:53

В полиции сказали, что за вооруженные люди ехали сегодня в Одессу

В полиции сказали, что за вооруженные люди ехали сегодня в Одессу - Фото
Фото: facebook.com/ruslan.forostyaк

Поездка не имела отношения к избирательному процессу, выяснили правоохранители

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Большинство из группы вооруженных молодых людей, которых сегодня задержали полицейские в Одесской области, оказалась ультрасами "Динамо". Об этом сообщил в Facebook советник начальника ГУНП в Одесской области Руслан Форостяк.

Форостяк отметил, что у задержанных, среди которых было семь несовершеннолетних, взяли письменные объяснения, изъяли спецсредства и травматическое оружие, на некоторых составили админпротоколы за нарушение порядка организации мирных собраний, митингов и демонстраций.

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В полиции добавили, что поскольку задержанные отказались от предыдущих намерений, то удерживать их более трех часов у правоохранителей оснований не было, и молодые люди отправились домой.

Как выяснили в полиции, эта поездка в Одессу не имела отношения к избирательному процессу.

Кроме того, сообщается, что с правоохранителями вышла на контакт и взяла на себя ответственность организация Традиции и порядок. По словам ее руководителя, они осознали и признают недопустимость таких действий и уверяют, что ехали только протестовать "против коррупционеров", не зная, что в Одессе находятся с визитом чиновники и официальные делегации.

Ранее сегодня сообщалось, что в Одесской области сотрудники полиции задержали автобусы, в которых находились вооруженные молодые люди. Полицию особенно обеспокоило это происшествие, поскольку в Одессе с визитом находился президент страны, официальная делегация во главе с послом США в Украине Мари Йованович и спецпредставитель по Украине господин Курт Волкер.

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Теги: полиция, одесса, ультрас
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