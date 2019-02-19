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19.02.2019, 21:13

В Полтавской области перевернулся микроавтобус: погибли 4 человек

В Полтавской области перевернулся микроавтобус: погибли 4 человек - Фото
Фото: pl.npu.gov.ua

По данным полиции, водитель не справился с управлением и допустил наезд на металлический отбойник

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В Полтавской области перевернулся микроавтобус Volkswagen, который ехал из Варшавы в Запорожье. Погибли четыре человека, еще двое находятся в реанимации, сообщает пресс-служба областного управления полиции

ДТП произошло сегодня, около 18:00 на 188 км автодороги Киев–Харьков, возле села Пышное.

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По данным полиции, водитель микроавтобуса не справился с управлением и допустил наезд на металлический отбойник - автомобиль выехал за пределы проезжей части и перевернулся.

Предварительно, в микроавтобусе находились шесть человек. Три человека погибли на месте, еще один умер в больнице. Два человека, в том числе водитель, находятся в реанимации.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами, если они повлекли гибель нескольких лиц) УК.

Сегодня фигурантка резонансного ДТП в Харькове Елена Зайцева заявила в суде, что "искренне раскаялась", признала все иски и готова понести наказание, которое назначит ей суд.

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Теги: дтп, полиция, авария, микроавтобус, автомобиль
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