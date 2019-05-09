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09.05.2019, 19:46

В посольстве Дании удерживают 2-летнего ребенка, вмешался Климкин

В посольстве Дании удерживают 2-летнего ребенка, вмешался Климкин - Фото
Фото: facebook.com/alinaalinlna

Мальчика у матери-украинки похитил отец-датчанин

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Украинка Анастасия Могенсен седьмой день проводит акцию под посольством Дании в Украине. Она заявляет, что ее муж, датчанин Ян Ког Могенсен, 3 мая похитил их 2-летнего сына Даниэля и прячет его на территории посольства Дании в Киеве. Об этом сообщает BBC.

Анастасия говорит, что во время похищения избили ее мать, бабушку Даниэля. Полиция объявила ребенка в розыск.

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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин написал в Facebook, что ребенка удерживают в посольстве Дании вопреки всем правилам и нормам.

"Сейчас крайне важно, чтобы датское посольство поступило по-человечески и позволило матери увидеть своего двухлетнего сына, а также допустило к ребенку медиков", - заявил глава МИД.

Анастасия Могенсен говорит, что три года жила в браке в Дании, Даниэль родился в 2016 году, сейчас ему 2,5 года. Примерно год назад она с сыном вернулась в Запорожье.

1 февраля сообщалось, что в Днепре вооруженный пистолетом мужчина похитил 12-летнюю девочку. Ребенка освободили в ходе спецоперации. По информации правоохранителей, мужчина выкрал девочку после конфликта с ее матерью.

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Теги: похищение, дети, дания, Запорожье
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