В прокуратуре назвали причину взрыва в Кропивницком

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Взрыв и пожар в Кропивницком вчера произошел вследствие нарушения техники безопасности при транспортировке и перекачке газа между двумя автоцистернами. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Кировоградской области, которая взяла на контроль ход расследования.

Производство открыто по ч. 2 ст. 272 (Нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, повлекшее тяжкие последствия) УК.

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По данным прокуратуры, чрезвычайное происшествие произошло на прилегающей к газовой заправочной станции территории и не связано с ее деятельностью.

"Масштабные взрывы стали следствием нарушения техники безопасности при транспортировке и перекачке газа между двумя субъектами хозяйствования с использованием автоцистерн", - сказано в сообщении.

В результате происшествия пострадали четыре человека, которые получили повреждения различной степени тяжести и находятся в областной больнице.

Вчера в Кропивницком, по сообщениям местных СМИ, прогремели несколько взрывов, возник пожар, а в соседних домах взрывной волной выбило окна.

В ГСЧС позже сообщили, что на территории автостоянки взорвались емкости с газом. Горело пять грузовых автомобилей (автоцистерны-заправщики газом), десять легковых автомобилей и кровля рядом расположенного двухэтажного здания (размером 40х12 м) на площади 200 кв. В 22:45 пожар был ликвидирован.