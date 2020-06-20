В результате взрыва в Станице Луганской погибла супружеская пара

Фото: npu.gov.ua

В Станице Луганской, в жилом доме произошел взрыв неустановленного взрывного устройства, в результате которого погибли владельцы дома — мужчина 1962 года рождения и женщина 1968 года рождения. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований.

На месте происшествия продолжаются первоочередные следственные действия.

Сегодня в Донецкой области совершили покушение на бывшую пленницу боевиков террористической организации ДНР Валентину Бучок. К калитке дома, где жила женщина, привязали гранату, и она подорвалась на этой растяжке. Она госпитализирована с тяжелыми ранениями.