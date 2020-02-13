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В РФ разбился микроавтобус c украинскими номерами: фото

В РФ разбился микроавтобус c украинскими номерами: фото - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com
13.02.2020, 06:35

По предварительным данным, восемь человек погибли, граждане Украины

Микроавтобус Мерседес с украинской регистрацией попал в аварию в Псковской области РФ, в результате погибли восемь человек, предварительно граждан Украины. Об этом сообщает российский Интерфакс.

"Водитель микроавтобуса не рассчитал дистанцию при обгоне и столкнулся с негабаритным грузовиком", - отмечается в сообщении.

Всего в микроавтобусе находились девять человек.

Фото: t.me/breakingmash

Травмы получили два человека: водитель фуры и пассажир микроавтобуса.

По предварительной информации, погибшие возвращались с заработков из Санкт-Петербурга в Киев.

  • 20 января в Закарпатской области на автодороге Мукачево-Рогатин-Львов столкнулись два автомобиля, травмы различной степени тяжести получили трое детей и шесть взрослых.

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