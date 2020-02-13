В РФ разбился микроавтобус c украинскими номерами: фото

Микроавтобус Мерседес с украинской регистрацией попал в аварию в Псковской области РФ, в результате погибли восемь человек, предварительно граждан Украины. Об этом сообщает российский Интерфакс.
"Водитель микроавтобуса не рассчитал дистанцию при обгоне и столкнулся с негабаритным грузовиком", - отмечается в сообщении.
Всего в микроавтобусе находились девять человек.
Фото: t.me/breakingmash
Травмы получили два человека: водитель фуры и пассажир микроавтобуса.
По предварительной информации, погибшие возвращались с заработков из Санкт-Петербурга в Киев.