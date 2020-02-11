В РФ задержали украинского нацгвардейца. Он дезертировал

Иллюстративное фото: depositphotos.com

Военнослужащего Нацгвардии, вовремя не вернувшегося в часть после отпуска, задержали в РФ и открыли против него уголовное дело о незаконном пересечении границы. Об этом корреспонденту LIGA.net сообщил начальник пресс-службы Восточного территориального управления Нацгвардии Дмитрий Образцов.

По его словам, нацгвардеец должен был вернуться в часть 30 января: "Он проходит службу в военной части 3017 и с 15 января по 29 января находился в ежегодном основном отпуске без выезда за рубеж".

О его отсутствии сообщили военному прокурору Харьковского гарнизона. Было назначено служебное расследование.

3 февраля Госпогранслужба сообщила, что 22 января ФСБ РФ за нарушение режима госграницы задержала гражданина Украины 1997 года рождения без документов, которые удостоверяют личность, а 28 января против него открыли дело.

2 января украинец рассказал , как его вербовали представители ФСБ.

Смотрите также: Военный ООС ездил в Россию к родне и попался на крючок ФСБ: видео