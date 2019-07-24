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В России задержали активиста, он помогал украинским морякам: фото

В России задержали активиста, он помогал украинским морякам: фото - Фото
Арест (фото - depositphotos.com)
24.07.2019, 13:35

Константин Котов много помогал с передачами украинским военнопленным

В Москве задержан российский общественный активист Константин Котов, который помогал украинским пленным морякам, которых удерживают в Лефортово. Об этом сообщила правозащитница Виктория Ивлева у себя в Facebook.

"Только что на выходе из своего дома был задержан мой друг активист Константин Котов. Задержал Костю 2 оперполк. Как они сказали, по требованию Тверского ОВД. Это все, что Костя успел прокричать в телефон. Потом телефон отобрали", - отметила она.

Котов готовит передачу для моряков (фото - facebook.com/victoria.ivlevayorke)

По ее словам, к Котову едет адвокат.

"Косте вменяют две арестные статьи: КоАП 20-2 часть 2 и 19-3. Говорят, что у него был пост за выход на митинг 19 числа, но скриншот пока не предъявили", -  сообщила общественный защитник Марина Артамонова. 

Адвокат моряков Николай Полозов уточнил, что Котов много помогал Ивлевой с передачами украинским морякам. 

17 июля сообщалось, что всем 24 незаконно задержанным россиянами в Черном море украинским морякам еще на три месяца продлен арест. 

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арест пленные моряки Виктория Ивлева Константин Котов
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