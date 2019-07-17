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17.07.2019, 18:35

МИД – о пленных моряках: Очередной выстрел РФ себе в ногу

МИД – о пленных моряках: Очередной выстрел РФ себе в ногу - Фото
Елена Зеркаль (фото - LIGA.net)

МИД заявил, что удерживание моряков - это вмешательство в суверенитет Украины, а Зеркаль назвала это "выстрелом в ногу"

Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с решением Московского суда продлить незаконный арест украинских моряков, напомнив, что Международный трибунал по морскому праву (ITLOS) постановил немедленно их отпустить. Об этом говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой МИД.

"Как было признано в приказе ITLOS от 25 мая, "продолжающееся лишение свободы военнослужащих Украины является вмешательством в суверенитет Украины и ее международные права, а также вызывает острые гуманитарные проблемы", - сказано в сообщении.

Замглавы внешнеполитического ведомства Елена Зеркаль назвала продление ареста моряков "очередным российским выстрелом себе в ногу", заявив, что давление на РФ с требованием освободить моряков будет только расти.

"До тех пор, пока Россия неправомерно будет держать моряков, этот вопрос будет оставаться главным для наших партнеров во всех форматах диалога с РФ – от двухсторонних встреч на высшем уровне до заявления в Совбезе ООН", - написала также она.

Ранее сегодня сообщалось, что всем 24 незаконно задержанным россиянами в Черном море украинским морякам еще на три месяца продлен арест. 

Адвокат украинских моряков Николай Полозов заявил, что сейчас речь об обмене моряков не идет, но есть несколько вариантов, при которых их можно освободить.

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Теги: МИД, елена зеркаль, украинские моряки
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