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17.07.2019, 17:23

Адвокат украинских моряков объяснил, почему не обсуждают обмен

Адвокат украинских моряков объяснил, почему не обсуждают обмен - Фото
Николай Полозов (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Возможны взаимные освобождения на различных процессуальных основаниях с одной и с другой стороны, сказал Полозов

Координатор группы защитников украинских моряков Николай Полозов прокомментировал продление Россией содержания их под стражей. По его словам, сейчас речь об обмене моряков не идет, но есть несколько вариантов, при которых их можно освободить. Об этом Полозов сказал в комментарии Громадському.

"Обмены, как таковые, вообще не предусмотрены. Никого, как в фильме на мосту, менять не будут. Возможны взаимные освобождения на различных процессуальных основаниях с одной и с другой стороны. Есть несколько процессуальных вариантов освобождения, которые можно реализовать в один день", - сказал адвокат.

По его словам, "список обмена" - это упрощенное наименование перечня заключенных в обеих странах. Каждого будут освобождать с каждой стороны по индивидуальным схемам. Поскольку у всех разные стадии, различные органы и т.д.", - добавил он.

Также Полозов добавил, что нужна только политическая воля, технических и юридических препятствий нет. По мнению адвоката, этот вопрос не будет решен до парламентских выборов. Он отметил, что Россия пытается оставить себе место для политического маневра.

"Что касается сегодняшнего суда, то власти РФ пытаются оставить себе место для политического маневра и контроля ситуации, поскольку если окончательное политическое решение не было бы принято до 24 июля, моряков пришлось бы освободить из-под стражи в связи с истечением срока. А если не договорятся до этого времени? Всего неделя остается. Поэтому и продолжают, чтобы держать все под контролем", - сказал Полозов. 

Сегодня пресс-секретарь российского лидера Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Украина и Россия якобы не ведут переговоры об освобождении украинских моряков-военнопленных из РФ взамен на нужных Кремлю людей, которые арестованы украинскими спецслужбами.

Несколько дней назад Путин поговорил по телефону с президентом Владимиром Зеленским: у последнего заявили, что говорили о моряках.

Ранее Песков утверждал, что Россия не собирается выполнять решение Морского трибунала ООН, обязывающее РФ немедленно освободить моряков и корабли ВМС Украины. Его приняли еще 29 мая

25 ноября 2018 года южнее Крымского моста россияне атаковали украинские корабли, захватив их с моряками. Они включены в списки на обмен между РФ и Украиной. Кремль вчера собрал Совбез ООН, чтобы пожаловаться на закон о госязыке в Украине, но страны-участницы призвали оккупантов немедленно отпустить моряков.

Некоторые политики по обе стороны от границы прямо или косвенно говорят и намекают, что Путин якобы может отпустить моряков до 21 июля - даты досрочных выборов в Раду.

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Теги: моряки, политзаключенные, обмен
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