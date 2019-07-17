Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
17.07.2019, 15:59

Переговоров об обмене украинских моряков не ведется - Песков

Переговоров об обмене украинских моряков не ведется - Песков - Фото
Дмитрий Песков (фото - ЕРА)

Тем не менее, по словам пресс-секретаря российского президента, "на повестке дня" эта "проблема" остается

Украина и Россия якобы не ведут переговоры об освобождении украинских моряков-военнопленных из РФ взамен на нужных Кремлю людей, которые арестованы украинскими спецслужбами. Сообщение об отсутствии переговоров сделал для росСМИ Дмитрий Песков, пресс-секретарь российского лидера Владимира Путина.

"Нет, переговоров об обмене украинских моряков не ведется", - ответил он на соответствующий вопрос журналиста.

Несколько дней назад Путин поговорил по телефону с президентом Владимиром Зеленским: у последнего заявили, что говорили о моряках.

Ранее Песков утверждал, что Россия не собирается выполнять решение Морского трибунала ООН, обязывающее РФ немедленно освободить моряков и корабли ВМС Украины. Его приняли еще 29 мая

25 ноября 2018 года южнее Крымского моста россияне атаковали украинские корабли, захватив их с моряками. Они включены в списки на обмен между РФ и Украиной. Кремль вчера собрал Совбез ООН, чтобы пожаловаться на закон о госязыке в Украине, но страны-участницы призвали оккупантов немедленно отпустить моряков.

Некторые политики по обе стороны от границы прямо или косвенно говорят и намекают, что Путин якобы может отпустить моряков до 21 июля - даты досрочных выборов в Раду.

Читайте также: Климкин об освобождении моряков: Вопрос будет решен

Отправить:
Распечатать:
Теги: дмитрий песков, политзаключенные, моряки
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Популярное
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 