В Ровенской области полиция задержала двух криминальных авторитетов: фото

Один из них вместе со своим сообщником похитил мужчину и, после того, как родственники не заплатили за похищенного выкуп, запытал его до смерти

В Ровенской области полиция провела спецоперацию по задержанию двух криминальных авторитетов. Оба скрывались от следствия за совершение тяжких преступлений, сообщает пресс-служба Нацполиции.

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Один, по информации правоохранителей, вместе со своим сообщником похитил мужчину и, после того, как родственники не заплатили за похищенного выкуп, запытал его до смерти. Второй совершил разбойное нападение.

Криминальных авторитетов задержали на базе отдыха в Сарненском районе.

Им предъявлены подозрения. Следственные действия продолжаются.

12 ноября Служба безопасности Украины заявила о задержании известного криминального авторитета, находившегося во всеукраинском розыске за совершение тяжких преступлений.

Вадим Ребрина

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