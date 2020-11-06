В Ровенской области учитель лицея отказывается носить маску: "Слово Господне запрещает"

Суд уже оштрафовал педагога на 17 000 грн, но она все равно отказывается надевать маску

В городе Вараш Ровенской области учительница украинского языка и литературы с 20-летним стажем отказалась носить защитную маску в лицее и измерять температуру. Суд оштрафовал ее, но женщина намерена продолжать игнорировать меры карантина. Об этом сообщает местное издание Viche.

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Информация издания подтверждается решением суда, согласно которому Жанна Тетенева (так, по данным журналистов, зовут педагога) должна заплатить штраф в размере 17 000 грн за нарушение карантина.

При этом в суде учительница не признала свою вину, отметив, что она — верующая христианка.

Суд посчитал, что таким образом она просто хочет избежать административной ответственности и вынес решение о штрафе. Тем более, что, как стало известно суду, коллектив школы пытался убедить Тетеневу носить маску, но она не прислушалась.

Однако и после решения суда, пишет издание, учитель отказывается носить средства защиты. "Я христианка веры Евангельской и слово Господне мне категорически запрещает носить маску, потому что он создал меня по образу и подобию своему. Мы с открытым лицом, как в зеркале, смотрим на Господа. Поэтому я отказываюсь носить эти маски и для меня ее надеть – это смерть", – цитирует Тетеневу издание.

В городском управлении образования приняли решение, что педагог может работать в лицее, но должна соблюдать нормы карантина, сообщает Viche.

Сегодня Верховная Рада ввела штрафы для граждан за пребывание в общественных зданиях и транспорте без масок во время вызванного коронавирусом карантина. Закон пока не вступил в силу.

На столичной станции метро Славутич задержали мужчину, который якобы напал на полицейского в ответ на замечание об отсутствии маски.

Вадим Ребрина

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