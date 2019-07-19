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19.07.2019, 09:25

В Ровно ночью сгорел автомобиль кандидата в депутаты от Свободы

В Ровно ночью сгорел автомобиль кандидата в депутаты от Свободы - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба ГСЧС

Жертв и пострадавших нет

В Ровно сегодня ночью загорелся автомобиль кандидата в народные депутаты от ВО Свобода. Об этом сообщает Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.  

Жертв и пострадавших нет.

"19 июля в 02:55 по улице Петлюры, возникло возгорание легкового автомобиля оклеенного агитационными материалами кандидата в народные депутаты от ВО Свобода по 152 избирательному округу", - отметили в пресс-службе

В 03:10 пожар ликвидирован. В результате огонь уничтожил моторный отсек и поврежден салон автомобиля.

О причинах пожара пока не сообщается.

В ночь на 12 февраля в Киеве на проспекте Победы сгорел автомобиль семьи депутата Киевсовета от ВО Свобода Владимира Назаренко.

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Теги: пожар, ГСЧС, во свобода, автомобиль
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