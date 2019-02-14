В Ровно задержан криминальный авторитет Федор

Фото: Facebook/Vyacheslav.Abroskin

В среду, 13 февраля, в Ровно полиция задержала главаря преступной группировки с прозвищем Федор, которая действует на территории области с 2011 года. Об этом сообщил первый заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин в своем Facebook.

Посредника и руководителя банды задержали на вымогательстве 100 тысяч долларов.

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По словам полицейского, злоумышленники занимались вымогательством денег у людей, в частности, у предпринимателей. Также банда, сказал он, избивала своих жертв, поджигала их имущество, запугивала и применяла другие методы "влияния".

Аброськин рассказал, что одним из пострадавших от членов банды Федора стал гражданин Италии, который в 2008 году вложил деньги в ресторанный бизнес на территории Украины. Его заведение и кафе несколько раз поджигали, а его самого избивали.

"За это время он прошел и наши "честные суды", потерял женщину, ради которой приехал из Италии - она умерла. Но он, как стойкий оловянный солдат, все искал правды", – отметил Аброськин.