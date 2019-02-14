Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
14.02.2019, 08:14

В Ровно задержан криминальный авторитет Федор

В Ровно задержан криминальный авторитет Федор - Фото
Фото: Facebook/Vyacheslav.Abroskin

Главарь банды задержан на вымогательстве $100 тыс

Реклама
Реклама

В среду, 13 февраля, в Ровно полиция задержала главаря преступной группировки с прозвищем Федор, которая действует на территории области с 2011 года. Об этом сообщил первый заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин в своем Facebook.

Посредника и руководителя банды задержали на вымогательстве 100 тысяч долларов.

Реклама

По словам полицейского, злоумышленники занимались вымогательством денег у людей, в частности, у предпринимателей. Также банда, сказал он, избивала своих жертв, поджигала их имущество, запугивала и применяла другие методы "влияния".

Аброськин рассказал, что одним из пострадавших от членов банды Федора стал гражданин Италии, который в 2008 году вложил деньги в ресторанный бизнес на территории Украины. Его заведение и кафе несколько раз поджигали, а его самого избивали.

"За это время он прошел и наши "честные суды", потерял женщину, ради которой приехал из Италии - она умерла. Но он, как стойкий оловянный солдат, все искал правды", – отметил Аброськин.

Отправить:
Распечатать:
Теги: полиция, преступная группировка, ровно, Вячеслав Аброськин, банда, федор
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
 