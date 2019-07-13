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13.07.2019, 22:22

В СБУ отчитались о перекрытии канала контрабанды наркотиков в РФ

В СБУ отчитались о перекрытии канала контрабанды наркотиков в РФ - Фото
Фото: ssu.gov.ua

Житель Харькова пытался незаконно переправить через российско-украинскую границу восемь килограммов марихуаны

Сотрудники СБУ, привлеченные к операции объединенных сил в Донецкой области, перекрыли незаконное перемещение каннабиса в Россию. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По информации ведомства, житель Харькова пытался незаконно переправить через российско-украинскую границу восемь килограммов марихуаны. Наркотики он спрятал под обшивкой дверей собственного автомобиля.

По предварительной оценке экспертов стоимость изъятого на "черном рынке" составляет почти два миллиона гривень.

Правоохранители задержали злоумышленника при попытке пересечения границы в международном пункте пропуска "Гоптовка".

Открыто уголовное дело. Задержанному объявлено о подозрении.

Согласно недавнему исследованию, в американских штатах, где легализована медицинская и рекреационная марихуана, отмечается падение употребления каннабиса среди подростков. 

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Теги: каннабис, марихуана, наркотик
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