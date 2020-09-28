В СБУ заявили, что предотвратили убийство столичного бизнесмена: фото

По данным СБУ, главарь ОПГ планировал ночью обстрелять автомобиль бизнесмена, в котором он перевозил $200 000

В Службе безопасности заявили, что во время спецоперации оперативники задержали в Киевской области главаря организованной преступной группировки на попытке убийства столичного бизнесмена. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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По предварительной версии следствия, ранее судимый за совершение тяжких и особо тяжких преступлений уроженец одной из стран Ближнего Востока организовал вооруженную группу. Злоумышленники пытались ограбить и убить одного из предпринимателей Киева.

В СБУ уточнили, что для этого главарь ОПГ планировал ночью из засады обстрелять автомобиль бизнесмена, в котором он перевозил $200 000, и завладеть наличными.

Для предотвращения преступления cотрудник СБУ, который находился в авто бизнесмена, с другими оперативниками отбили нападение и задержали главаря группировки, который оказал сопротивление.

При обысках по месту жительства участников банды правоохранители изъяли взрывчатку, огнестрельное и холодное оружие.

Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении по ч. 1 ст. 15, ч. 1 ст. 115, ст. 187 Уголовного кодекса и избрания меры пресечения в виде содержания под стражей.

14 февраля в Киеве СБУ разоблачила и предотвратила убийство сотрудницы Национальной академии СБУ, которое заказал ее бывший муж.

Арина Толина

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