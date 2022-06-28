В Техасе в брошенном фургоне нашли десятки тел мигрантов и несколько выживших

В Техасе в брошенном на обочине проселочной дороги запертом фургоне нашли 46 тел мигрантов из Мексики, еще 16 человек, в том числе четверо детей, выжили и находятся в больнице. Об этом сообщает Associated Press.

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Фургон был вскрыт после того, как сотрудник городской службы услышал из него крик о помощи. Внутри запертого снаружи фургона находились десятки умерших людей и несколько выживших.

По словам мэра Сан-Антонио Рона Ниренберга, в фургоне были "семьи, которые, вероятно, пытались найти лучшую жизнь". Мэр назвал произошедшее "ужасной человеческой трагедией".

AP отмечает, что произошедшее – одна из самых масштабных трагедий в истории нелегальной миграции в США из Мексики за последние десятилетия. В 2003 году тела 19 задохнувшихся мигрантов были обнаружены в фургоне к юго-востоку от Сан-Антонио. В 2017 году внутри фургона, припаркованного прямо у городского Walmart, погибли 10 человек.

В декабре 2021 года две машины с 18 мигрантами из России предприняли попытку силового прорыва границы из Мексики в США через пункт таможенного контроля Сан-Исидро, штат Калифорния, но были остановлены выстрелами пограничников.

Сергей Бережной

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