В училище во Львовской области избили первокурсников. Полиция открыла уголовное дело

Старшекурсники в боксерской перчатке поочередно избивали первокурсников в грудь и в голову. Полиция расследует это как хулиганство

Фото: соцсети

В общежитиях одного из училищ во Львовской области старшекурсники избили студентов первого курса. После того как видео попало в соцсети, на него отреагировали полицейские, открыв производство по ч.2 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса.

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На видео видно, как старшие парни в боксерской перчатке по очереди бьют младших в грудь и лицо.

"8 декабря во время мониторинга социальных сетей сотрудники полиции Львовской области обнаружили видео, на котором несколько молодых ребят, вероятно, учащихся старших курсов одного из учебных заведений, в присутствии многих очевидцев, поочередно наносили удары в голову и в область груди другим ребятам, вероятно, ученикам-первокурсникам этого же учебного заведения. При этом для нанесения ударов старшекурсники использовали боксерскую рукавицу", — говорится в комментарии полиции Львовской области

Это видео старое, событие произошло еще в октябре в общежитии профессионального училища, расположенного в одном из сел района.

Местное издание Золочев.нет сообщает, что речь идет об общежитии Червоненского высшего профессионального училища.

Директор учебного заведения Татьяна Салабай в комментарии изданию сказала, что не может понять такой жестокости детей. Она добавила, что после того, как узанал о видео, сообщила в полицию.

Червоненское ВПУ расположено в селе Червоное в 6 км от Золочева. В училище обучают по нескольким направлениям: парикмахер, портной, тракторист, слесарь электрогазосварщик, водитель, пекарь-кондитер.

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