В Україні став популярним російський серіал "Слово пацана". Мінкульт звернувся до блогерів

У Мінкульті назвали кримінальний серіал "Слово пацана" ворожою пропагандою та закликали не популяризувати його в Україні

Кадр із серіалу "Слово пацана" (Фото: ресурс окупантів)

У Міністерстві культури та інформаційної політики закликали не популяризувати російський серіал "Слово пацана", який став популярним в Україні останнім часом. Про це повідомляє пресслужба відомства.

Читайте нас у Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Мінкульт пише, що в українській мережі, зокрема серед підлітків, поширюється російський серіал, який пропагує насильство, кримінал та російську естетику.

"Він містить ворожу пропаганду, існування якої в Україні в умовах війни неприпустимо", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що російський контент не транслюється на офіційних платформах, а для держави важливо припинити піратське розповсюдження серіалу, щоб уникнути впливу російських інформаційних операцій на українських підлітків.

"Водночас блогери, які продовжують просування ворожого контенту, свідомо чи несвідомо, підіграють окупантам. Адже споживаючи та поширюючи продукт, вироблений державою-агресором, вони побічно долучаються до фінансування армії Росії. Тому через просування культури ворога гинуть наші люди — і військові, і цивільні", – заявили в Мінкульті.

ДОВІДКА. "Слово пацана. Кров на асфальті" – російський кримінальний серіал 2023 року про молодіжні банди Казані кінця 1980-х років. Його знято на державні гроші. Саундтрек серіалу очолив рейтинг найпопулярніших пісень в Україні від Apple Music. У самій РФ серіал вже викликав хвилю підліткового насильства – ті, хто "надихнулись", копіюють персонажів ленти та збираються в аналогічні вуличні банди.

Рада може призначити нового главу Мінкульту. Це Юлія Федів.

У Лос-Анджелесі закінчилися зйомки українського фільму, де знявся Шон Пенн.

У Києві розпочалися зйомки фільму жахів "Конотопська відьма" – фото.

Читайте також: Українське кіно у 2023 році принесло державі рекордні 31,4 млн грн