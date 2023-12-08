В Україні став популярним російський серіал "Слово пацана". Мінкульт звернувся до блогерів
У Міністерстві культури та інформаційної політики закликали не популяризувати російський серіал "Слово пацана", який став популярним в Україні останнім часом. Про це повідомляє пресслужба відомства.
Мінкульт пише, що в українській мережі, зокрема серед підлітків, поширюється російський серіал, який пропагує насильство, кримінал та російську естетику.
"Він містить ворожу пропаганду, існування якої в Україні в умовах війни неприпустимо", – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що російський контент не транслюється на офіційних платформах, а для держави важливо припинити піратське розповсюдження серіалу, щоб уникнути впливу російських інформаційних операцій на українських підлітків.
"Водночас блогери, які продовжують просування ворожого контенту, свідомо чи несвідомо, підіграють окупантам. Адже споживаючи та поширюючи продукт, вироблений державою-агресором, вони побічно долучаються до фінансування армії Росії. Тому через просування культури ворога гинуть наші люди — і військові, і цивільні", – заявили в Мінкульті.
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