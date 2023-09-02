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Рада найближчим часом може призначити нову очільницю Мінкульту. Це Юлія Федів — джерело

Этот материал также доступен на русском
02.09.2023, 08:16
Рада найближчим часом може призначити нову очільницю Мінкульту. Це Юлія Федів — джерело - Фото
Юлія Федів (Фото: Yuliia Fediv/Facebook)

Найближчим часом Верховна Рада може призначити Юлію Федів на посаду міністра культури та інформаційної політики. Про це LIGA.net повідомив співрозмовник у керівництві фракції Слуга народу.

За словами джерела, Федів є основним кандидатом на посаду міністра культури сьогодні.

Він зазначив, що голосування у парламенті очікується на одному з найближчих пленарних засіданнь.

Федів у 2018-2021 роках очолювала "Український культурний фонд". З 1 липня 2021 року до 1 червня 2022 року була директором ГО "Громадське телебачення".

Читайте думку: За що насправді звільняють міністра культури Ткаченка

Дмитро Гриниченко, Юрій Смірнов
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Верховна Радаслуга народамінкульткультураЮлія Федів
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