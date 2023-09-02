Рада найближчим часом може призначити нову очільницю Мінкульту. Це Юлія Федів — джерело
02.09.2023, 08:16
Юлія Федів (Фото: Yuliia Fediv/Facebook)
Найближчим часом Верховна Рада може призначити Юлію Федів на посаду міністра культури та інформаційної політики. Про це LIGA.net повідомив співрозмовник у керівництві фракції Слуга народу.
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За словами джерела, Федів є основним кандидатом на посаду міністра культури сьогодні.
Він зазначив, що голосування у парламенті очікується на одному з найближчих пленарних засіданнь.
Федів у 2018-2021 роках очолювала "Український культурний фонд". З 1 липня 2021 року до 1 червня 2022 року була директором ГО "Громадське телебачення".
- 20 липня 2023 року президент Зеленський запропонував прем'єру Шмигалю знайти заміну очільнуку Мінкульту Ткаченку. Той "здивувався заяві президента".
- 27 липня Ткаченка було відправлено у відставку.
- Проти проголосували два нардепи Слуги народу — список із фракцій.
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